Дайверы опустятся на дно горного озера на Кавказе ради мирового рекорда

Дайверы из кавказского клуба «Черная акула» опустятся на дно высокогорного озера Халега в Карачаево-Черкесии, чтобы написать картину и поставить мировой рекорд. Об этом сообщает ТАСС.

«Во второй половине августа под эгидой краснодарского отделения РГО [Российское географическое общество] планируется горно-подводная поисковая экспедиция "Подводный Кавказ — 2021". В рамках экспедиции дополнительной целью ставится установка нового мирового рекорда известной российской подводной художницы в примерной трактовке номинации "Самая высокогорная подводная картина в мире"», — рассказал агентству член краснодарского отделения РГО, руководитель Северо-Кавказского направления дайвинг-клуба «Черная акула» Эрнст Антонов.

Озеро находится на высоте 2,8 тысячи метров. В экспедиции будут участвовать около десятка аквалангистов из разных регионов России. Часть пути к озеру они пройдут пешком, потом пройдут акклиматизацию в двух базовых лагерях, а затем поведут ряд технически сложных погружений в озеро.

По словам Антонова, главная задача экспедиции — продолжение подводных исследований озера Халега в районе Оборонного перевала. Здесь в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои.