В Пятигорске над могилой Лермонтова развеют горсть земли с «родины его предков»

Над могилой поэта Михаила Лермонтова развеют горсть земли из Шотландии. Об этом сообщает портал «Свое ТВ».

По информации издания, 27 июля в Пятигорске проведут ряд мероприятий, чтобы почтить память знаменитого писателя. Согласно материалу, в Лазаревском храме состоится заупокойная служба, после которой над первой могилой Лермонтова развеют горсть земли, привезенной из Шотландии. Отмечается, что эту страну поэт считал родиной своих предков.

Известно, что 27 июля государственный музей-заповедник имени Михаила Юрьевича Лермонтова объявил днем открытых дверей. Кроме того, вечером в музее состоится концерт вокалистов и артистов местного театра поэзии.

«На территории музейной усадьбы будет работать уникальная выставка: посетители смогут увидеть, какими экспонатами пополнились фонды музея за последний год», — подчеркнули представители администрации города-курорта.

В июле стало известно, что режиссер и театральный постановщик Михаил Цитриняк снимет в Пятигорске фильм по мотивам романа Лермонтова «Герой нашего времени». Сообщалось, что съемочная группа уже прибыла в Пятигорск, чтобы исследовать природные локации. Продюсером и исполнителем одной из главных ролей выступит актриса Марина Орлова, которая является уроженкой города-курорта.

