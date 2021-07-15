В Пятигорске создали самолет-трансформер

Пятигорский авиаконструктор Александр Бегак разработал и собрал самолет-трансформер, который, по его словам, не имеет аналогов в мире. Об этом сообщается на сайте мэрии Пятигорска.

В январе мужчина начал вести «Дневник Авиатора» на своем канале BegakTV. Там он подробно рассказал о работе над транспортом Begalet EVO.MAKS-15, который он планирует презентовать на авиакосмическом салоне «МАКС». По словам Бегака, его изобретение может превращаться в городской электромобиль, паралет или аэросани.

«Begalet EVO.MAKS-15 — это практически символ народной благодарности салону "МАКС" от авиаторов за поддержку людей, влюбленных в небо, в малую авиацию», — сказал Александр Бегак, чье изобретение станет подарком к 15-летию выставки, которая пройдет с 20 по 25 июля.

Уточняется, что еще одним важным преимуществом Begalet EVO.MAKS-15 является то, что он не требует аэродромного хранения, его легко обслуживать, а его стоимость ниже, чем стоимость стандартного самолета.