В Ленинградской области роботы начали доставлять еду

В городе Мурино Ленинградской области роботы-курьеры начали доставлять еду. Об этом сообщает ТАСС.

«Роверы уже возят заказы из "Яндекс.Еды" в жилые дома и скоро начнут доставлять товары из "Яндекс.Лавки"», — рассказали в пресс-службе «Яндекса». Там пояснили, что роботы способны самостоятельно передвигаться по тротуарам, их скорость составляет от 5 до 8 километров в час. Чтобы пересечь проезжую часть, они используют пешеходные переходы. Роботы умеют пользоваться светофором и уступать дорогу водителям автомобилей. При этом их заряда батареи хватает на весь рабочий день.

Мурино находится во Всеволожском районе Ленинградской области и граничит с Санкт-Петербургом. В городе проживает порядка 100 тысяч человек.

Впервые тестовые прототипы ровера были представлены в 2019-м году. Изначально шестиколесные роботы с отсеками для перевозки различных грузов доставляли документы, а затем начали привозить и продукты.