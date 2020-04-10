Найден новый бесконтактный способ доставки еды людям на карантине

В Гонконге отельеры нашли новый способ бесконтактной доставки еды, который не требует участия горничных. Об этом сообщает South China Morning Post.

Гостиничный оператор L'hotel Group приобрел для своего отеля Island South робота Genie с искусственным интеллектом. Genie обслуживает 432 номера, а в его обязанности входит доставка еды постояльцам, в том числе и тем людям, которые находятся на карантине.

К выполнению заказов робота готовят сотрудники отеля, которые загружают внутрь него контейнеры с едой, а затем вводят номер комнаты гостя. Далее Genie сам вызывает лифт, находит указанную комнату, оповещает гостей о своем прибытии и ждет, когда у него заберут заказ. Затем робота дезинфицируют, и он продолжает свою работу.

Китайские отельеры считают, что использование роботов в отелях станет популярным во всем мире, поскольку технологии позволяют минимизировать контакты постояльцев и тем самым обезопасить их от заражения. В будущем у Genie появятся двое коллег, стоимость каждого составляет более 100 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что китайские отели отказались размещать граждан России и Европы из-за страха заразиться коронавирусом. Со слов портье, полиция запретила гостиницам заселять жителей других государств.

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