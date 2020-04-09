Роботы построят гигантский телескоп на Луне

Ученые НАСА предложили построить внутри кратера на обратной стороне Луны гигантский радиотелескоп диаметром один километр. Об этом сообщает издание Science Alert.

Согласно задумке, роботизированные луноходы натянут проволочную сетку в кратере, радиус которого мог бы достигать двух километров. В центре будет установлен подвесной приемник. Весь процесс может быть автоматизирован и не требовать участия людей-операторов.

Lunar Crater Radio Telescope (LCRT) мог бы использоваться для наблюдения за радиоволнами, которые нельзя обнаружить с земной поверхности из-за помех со стороны ионосферы и многочисленных источников радиошума. Если планы НАСА станут реальностью, LCRT окажется самой большой антенной с заполненной апертурой в Солнечной системе. Такая антенна представляет собой вогнутую тарелку, которая фокусирует сигнал от наблюдаемого объекта на приемнике.

LCRT охватывал бы диапазон длин волн 10–50 метров (полоса частот 6-30 мегагерц), который до сих пор не использовался для наблюдений. Это позволило бы совершить новейшие научные открытия в области космологии ранней Вселенной.

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