Житель Пермского края смастерил деревянные «Жигули»

Житель Пермского края смастерил автомобиль «Жигули» из дерева. Машина не была официально зарегистрирована, на ней не было номерных знаков, однако авто было на ходу, сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что ролик на своем YouTube-канале разместил пермский видеоблогер Вячеслав Исмаилов. В видео он в шутку называет деревянные «Жигули» домом на колесах.

«Этот дом на колесах будет дешевый и бюджетный, потому что он будет сделан в деревянном "Жигуле"», — подписал публикацию автор. По данным издания, Исмаилов купил машину у жителя края, который ездил на ней по деревне.

На данный момент ролик набрал более 140 тысяч просмотров и пять тысяч лайков. Подписчики поблагодарили блогера за выпуск и попросили снять новые видео с машиной — например, провести челлендж «24 часа в деревянных "Жигулях"».

Ранее сообщалось, что пятигорский авиаконструктор Александр Бегак разработал и собрал самолет-трансформер, который, по его словам, не имеет аналогов в мире. Бегак заверил, что его изобретение может превращаться в городской электромобиль, паралет или аэросани.