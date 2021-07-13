Лучший дворник Красноярска получил подарок от мэра

Мэр Красноярска Сергей Еремин подарил дворнику гостиницы «Красноярск» Ивану Козлаускасу зимние варежки с гербом города, наградив его как лучшего работника. Об этом глава города написал в своем Instagram.

«Иван Степанович работает дворником уже 8 лет. Он частенько наблюдает за пешеходами, и замечает, что людям стыдно бросать окурки и мусор там, где идеально чисто. Именно такой порядок он и стремится поддерживать. Признается, что иногда хозяйский взгляд "уводит" его даже за пределы территории ответственности», — написал Еремин.

Глава города добавил, что в 2020 году наградил как лучшего дворника Нину Карачеву и назвал ее «богиней двора». По его словам, Иван Козлаускас для него «бог чистоты».

Ранее сообщалось, что к Дню семьи, любви и верности, который в России празднуют 8 июля, 25 семей-долгожителей в Челябинской области получат награды «За любовь и верность». В региональном ЗАГСе рассказали, что в этот день в области сыграют 152 свадьбы — женихи и невесты выбирали этот день для вступления в брак несмотря на то что праздничная дата приходится на четверг.