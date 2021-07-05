75 семейных пар Удмуртии получат медали «За любовь и верность»

Более 70 семейных пар республики Удмуртия наградят медалями «За любовь и верность». Об этом сообщает «МК в Ижевске».

Отмечается, что 8 июля пройдет торжественное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. Празднование будет организовано в 11:00 на площади перед Свято-Михайловским собором — там медали «За любовь и верность» получат 10 супружеских чет, еще 14 пар наградят в Летнем саду им. М. Горького в 17:00.

Остальным парам, прожившим в браке более 25 лет, вручат медали на праздничных мероприятиях по месту их жительства.

Ранее в июне в Северной Осетии наградили представителей фамилии Марзоевых — долгожителей, включенных в Книгу рекордов Гиннесса. Рекордсменам выдали сертификаты, подтверждающие, что их имена занесены в справочник. Их получили шесть членов семьи — всем им больше 90 лет.

