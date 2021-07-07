В Челябинской наградят прожившие вместе более 50 лет семьи

Ко Дню семьи, любви и верности, который празднуется в России 8 июля, 25 семей-долгожителей в Челябинской области получат награды «За любовь и верность». Об этом сообщает U74.ru.

Председатель Госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области Людмила Рерих отметила, что из-за ограничений, введенных в связи с коронавирусной инфекцией, 25 пар, проживших вместе более 50 лет, наградят в сентябре.

Рерих также рассказала, что 8 июля в области сыграют 152 свадьбы — женихи и невесты выбирали этот день для вступления в брак, несмотря на то, что праздничная дата приходится на четверг.

День семьи, любви и верности празднуется в России с 2008 года и совпадает с церковным днем памяти святых Петра и Февронии Муромских. История подвижников основывается на древнерусской летописи, согласно которой дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от страшной болезни муромского князя Петра, после чего они полюбили друг друга и поженились. Скончались Петр и Феврония в один день и час — 8 июля по новому стилю.