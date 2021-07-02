В Бурятии трое ветеранов-долгожителей отметили дни рождения

В Бурятии в Курумканском районе поздравили с днем рождения трех ветеранов-долгожителей. Об этом сообщает «Байкал-Daily».

Так, местной жительнице Дынцеме Очировне исполнилось 102 года — во время Великой Отечественной войны женщина училась на курсах трактористов в Татаурово, а после работала в колхозе имени Калинина, где за трудовые заслуги была награждена многочисленными наградами и грамотами. Кроме того, у Дынцемы Очировны большая семья — шесть детей, 37 внуков, 57 правнуков и 12 праправнуков.

Кроме того, 1 июля отметили 95-летний юбилей две труженицы тыла — Ямадай Харнутовна и Бубей Батуева. Женщины работали в колхозах и за многолетний труд были награждены почетными наградами. У долгожительниц также большие семьи — у Ямадаи Харнутовны четверо детей, 10 внуков, 15 правнуков и 2 праправнучки, у Бубеи Батуевой — пять детей, 13 внуков и 28 правнуков.

Ранее в июне в Северной Осетии наградили представителей фамилии Марзоевых — долгожителей, включенных в Книгу рекордов Гиннесса. Шести членам семьи выдали сертификаты, подтверждающие, что их имена занесены в справочник — им всем больше 90 лет.