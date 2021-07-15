Популярный комик назвал лучшую шаурму в России

Одно из лучших мест общественного питания в России — точка по продаже шаурмы в Нижнем Новгороде. Об этом популярный комик Сергей Орлов рассказал в интервью журналисту Юрию Дудю.

Дудь попросил комика назвать три лучших заведения в стране, не учитывая кафе и рестораны Москвы. По словам Орлова, в Нижнем Новгороде находится лучшая точка по продаже шаурмы — «Та самая шаурма на Средном».

«Это шаурма, куда даже [программа] "Ревизорро" приезжала. Это самая знаменитая шаурма в Нижнем Новгороде и, возможно, самая знаменитая шаурма в России. Когда туда приходишь, тебя предупреждают, чтобы ты заказывал мини, потому что даже среднюю ты не съешь. А большая — это уже для экстремалов», — отметил комик.

Орлов также рассказал, что ел лучшие хинкали с начинкой из «Том Яма» во Владивостоке, а лучшее заведение, которое он посещал, находится в Барнауле.