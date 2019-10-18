В «Орел и решку» вернут еще одну популярную ведущую

Певица и телеведущая Регина Тодоренко вернется в шоу «Орел и решка» в качестве ведущей, заявил генеральный директор канала «Пятница» Николай Картозия. Его цитирует ТАСС.

По его словам, Тодоренко вернется в программу в следующем году. Ее соведущего он не назвал. Картозия подчеркнул, что выпуски с ведущими Андреем Бедняковым и Анастасией Ивлеевой, которых вернули в передачу после перерыва, продолжат выходить в эфир.

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Также в эфир «Пятницы» вернется шоу «Ревизорро». У него будет новая ведущая — финалистка третьего сезона программы «Пацанки» Ксения Милас. По словам гендиректора канала, Милас отлично подошла для нового сезона, так как она сильная и бескомпромиссная девушка.

Ведущими первого сезона «Орла и решки» были украинский режиссер Алан Бадоев и его жена, актриса Жанна Бадоева. Тодоренко стала ведущей «Орла и решки» с восьмого сезона, вместе с украинским певцом Колей Сергой. Она вела передачу вплоть до 15-го сезона, который вышел на телеэкраны в конце 2017 года. После рождения сына Михаила Тодоренко стала вести утреннюю программу «Регина+1». За эту передачу она получила телевизионную премию ТЭФИ в номинации «Ведущий утренней программы».

«Орел и решка» — украинская телепрограмма о путешествиях. Первоначально транслировалась на телеканале «Интер». В дальнейшем выпуски стали показывать также на российском телеканале «Пятница». Согласно концепции шоу, каждые выходные двое ведущих отправляются в разные города мира. При этом один из них должен прожить на 100 долларов, а второй может тратить средства без лимита.

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