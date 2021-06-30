Россияне посетили мусульманское кафе в Дагестане и поделились ощущениями

Российские туристы поужинали в мусульманском кафе в Дагестане за 470 рублей на двоих и остались в восторге. Своими ощущениями от посещения заведения они поделились в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Как отметил автор, место, которое они выбрали для ужина, очень популярно среди местного населения, поэтому появление туристов в кафе стало неожиданным для дагестанцев. По словам путешественника, их внешность и одежда «явно отличалась от местных устоев», однако проблем из-за этого не возникло.

«Все просто на нас смотрели. Кто-то глазел в открытую, кто-то украдкой, но никто не делал замечания и не ругался», — добавил россиянин.

На ужин туристы заказали порцию горского супа с большими кусками мяса, чуду с творогом и мясом, шаурму и горный чай — все блюда обошлись им в 470 рублей.

Как признался россиянин, еда была очень сытной, а порции — большими. В заключение автор блога посоветовал туристам присмотреться к заведениям «для местных» — в таких кафе, по его мнению, еда лучше и вкуснее, так как люди работают на «качество».

Ранее в июне россиянка съездила в Сочи и удивилась обслуживанию в местных столовых. Автор отметила, что за время отпуска успела побывать в нескольких столовых — и, по ее мнению, качество еды во всех заведениях было достойное.