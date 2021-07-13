Популярный российский комик раскрыл свои гонорары

Комик Сергей Орлов рассказал, что получает за один концерт от 200 до 250 тысяч рублей

Популярный российский стендап-комик Сергей Орлов рассказал о том, сколько он получает за одно выступление. Свои гонорары он раскрыл в интервью журналисту Юрию Дудю. Видео опубликовано на YouTube.

Орлов сообщил, что получает за один концерт от 200 до 250 тысяч рублей. Комик откровенно рассказал Дудю о своем отношении к заработку: «Я думаю, что все деньги, которые мне платят — это сугубо везение, завтра этого не будет, и мне нужно их сложить куда-то в кладовку». По мнению комика, он «не заслужил все, что у него есть».

Комик признался, что боится остаться без работы. «А что, если завтра стендап умрет и я ничего не буду делать?» — отметил он.

Кроме того, Орлов рассказал, что приобрел квартиру в Москве за 5,5 миллиона рублей, которая стала для него серьезной покупкой. Комик также добавил, что хотел бы купить другую жилплощадь: большую квартиру недалеко от центра столицы.

Ранее резидент Comedy Club Демис Карибидис рассказал о том, сколько получал за выступления на корпоративах. По его словам, больше всего он получил за мероприятие, на которым выступал перед пятью взрослыми и маленькой девочкой.