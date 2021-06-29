Резидент Comedy Club раскрыл самый большой гонорар за корпоратив

Резидент Comedy Club Демис Карибидис рассказал о том, сколько получал за выступления на корпоративах. Свой самый большой гонорар за участие в подобном мероприятии он раскрыл в шоу телеведущей и жены комика Павла Воли Ляйсан Утяшевой на YouTube.

«Самый прибыльный корпоратив, который у меня был — 30 тысяч евро (2,6 миллиона рублей по текущему курсу — прим. «Ленты.ру»)», — сказал Карибидис. По словам комика, мероприятие прошло еще до пандемии. Он подчеркнул, что должен был тогда выступать перед пятью взрослыми и маленькой девочкой.

«Сидели за столом мама с ребенком, с девочкой пятилетней, беременная женщина и еще три человека», — отметил комик и добавил, что во время выступления стоял очень близко к зрителям. Резидент Comedy Club тогда спросил у матери, стоит ли ее ребенку смотреть выступление, учитывая специфику номеров. В ответ он услышал, что девочка «все знает и все смотрит».

Вскоре одному из мужчин стало плохо, двое других помогли ему выйти из комнаты. «Остались две женщины — одна беременная, другая с ребенком. Это был самый удивительный корпоратив в моей жизни», — рассказал Карибидис и посетовал на то, что зрительницы не проявляли никаких эмоций. Утяшева в ответ на это заключила, что отсутствие реакции очень мешает артисту выступать и чувствовать публику.