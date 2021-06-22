Жена Павла Воли рассказала о трате полутора миллионов рублей на него

Телеведущая и жена комика Павла Воли Ляйсан Утяшева рассказала о том, как однажды потратила полтора миллиона рублей на подарок мужу. Историей об этом она поделилась в своем шоу «Дерзкая готовка» на YouTube.

Утяшева обсудила с гостьей программы резиденткой Comedy Club Мариной Кравец самые оригинальные подарки, которые они делали супругам. Кравец сообщила, что однажды подарила мужу шопинг со стилистом, который помогал подбирать образы. Юмористка, однако, не смогла сказать, во сколько ей обошелся поход по магазинам.

«Я потратила на Пашу полтора миллиона [рублей], я помню», — сказала в ответ на это Утяшева. «Я поменьше, хотя мужа люблю очень сильно», — поиронизировала после ее ремарки юмористка.

Утяшева не уточнила, какой именно подарок купила на эту сумму, и пошутила, что ей понадобилось пять лет, чтобы накопить достаточно денег. Кравец же в свою очередь с иронией уличила ведущую в лукавстве.

Ранее гостем шоу Утяшевой стал комик Андрей Бебуришвили. В программе он рассказал о том, какие женские качества он считает самыми раздражающими.