Жена Павла Воли поразила поклонников аскетичной диетой

Телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала о своей диете во время детоксикации организма. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

Жена российского комика Павла Воли отметила, что лето — это прекрасное время для перегрузки пищевых привычек. Она подчеркнула, что практикует интервальное голодание, и поделилась своим расписанием приемов пищи. По ее словам, на завтрак она пьет воду комнатной температуры и ест ягоды или фрукты, а на обед — морепродукты или курицу с сырыми овощами. От ужина гимнастка предпочитает воздерживаться.

Утяшева также заявила, что летом она полностью отказалась от кофе, сладкой газированной воды и холодных молочных коктейлей. Помимо этого, трижды в неделю телеведущая устраивает инфодетокс и не использует телефон, компьютер и прочие устройства.

Многие поклонники посчитали рацион спортсменки слишком аскетичным. Некоторые из них также выразили обеспокоенность тем, что ведущая не получает достаточно калорий и морит себя голодом.

Ранее Утяшева назвала сумму денег, необходимую ей для спокойной жизни. По ее словам, ей достаточно 50 тысяч рублей в месяц. Она пояснила, что практически не посещает рестораны и покупает продукты на рынке на сумму около десяти тысяч рублей.