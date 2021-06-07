Жена Павла Воли объявила о завершении своего проекта

Телеведущая Ляйсан Утяшева объявила о завершении танцевального шоу Bolero. Жена российского комика Павла Воли в Instagram также пообещала вскоре объявить о новом шоу со своим участием.

«Вчера состоялся наш последний показ. Пока не верю. Все хорошее должно когда-то заканчиваться», — отметила она. По словам Утяшевой, шоу было для нее сбывшейся мечтой.

Она поблагодарила всех, кто помогал в работе над проектом. «Для меня Bolero больше, чем просто шоу. Оно навсегда останется в моем сердце. Но пришла пора закрывать эту дверь и открывать новую», — заключила ведущая.

Ранее Утяшева назвала сумму, необходимую ей для спокойной жизни. Она заметила, что на 50 тысяч рублей в месяц спокойно проживет, так как практически не посещает рестораны и покупает продукты на рынке.

Ляйсан Утяшева — заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, она завершила спортивную карьеру в 2006 году. В 2012-м вышла замуж за Павла Волю. Пара воспитывает двоих детей — сына Роберта и дочь Софию. После окончания карьеры в спорте Утяшева стала телеведущей и спортивным комментатором.