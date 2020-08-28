Жена Павла Воли рассказала о конфликте с пьяным отцом

Телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала, что однажды у нее произошел конфликт с отцом, который был пьян. Жена российского комика Павла Воли поразмышляла об отношениях внутри семьи в интервью Светлане Бондарчук, опубликованном на YouTube.

Утяшева напала на отца в попытке защитить мать. «Я подняла руку на собственного отца, защищая маму — это перебор, мне кажется. Рука была такая тяжелая», — рассказала она.

«Не хочу из своего папы делать демона, но я насмотрелась. 10 лет насмотрелась. Я все детство прожила в испуге: вот сейчас он придет немного нетрезвый — и опять начнется», — отметила Утяшева. По словам бывшей гимнастки, когда отец работал учителем истории, то «был святым человеком», но потом ушел в бизнес и из-за неудач стал злоупотреблять алкоголем.

Она, будучи ребенком, призывала мать убежать от отца. Женщина задумалась, стоит ли так поступать, переживая о семье и о том, что она будет воспитывать дочь в одиночку. Чтобы у дочери не было ненависти к отцу, мать Утяшевой говорила о том, что «папа немножко заболел», и что его «надо вылечить».

Ранее Утяшева назвала сумму денег, необходимую ей для спокойной жизни. Она заметила, что на 50 тысяч рублей в месяц спокойно проживет, так как практически не посещает рестораны и покупает продукты на рынке.

Ляйсан Утяшева — заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, она завершила спортивную карьеру в 2006 году. В 2012-м вышла замуж за Павла Волю. Пара воспитывает двоих детей — сына Роберта и дочь Софию. После окончания карьеры в спорте стала телеведущей и спортивным комментатором.