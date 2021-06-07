Популярный комик перечислил самые раздражающие в женщинах качества

Популярный комик Андрей Бебуришвили рассказал о том, какие качества в женщинах он считает самыми раздражающими. Эти черты характера он перечислил в шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан Утяшевой», выпуск опубликован на YouTube.

Утяшева поинтересовалась у комика, почему он не женился. Бебуришвили объяснил, что сильно идеализирует человека в начале отношений, а затем начинает замечать мелочи, которые ему не нравятся. При этом он подчеркнул, что некоторые минусы не вызывают у него негативной реакции. «Когда тебя это бесит — значит, это не твой человек», — добавил комик.

Затем Утяшева попросила его назвать самые раздражающие женские качества. «Меня бесит нескромность, жадность, злость, то есть знаешь, когда человек просто злой сам по себе, непонятно почему. Алчность, эгоистичность», — поделился Бебуришвили.

Утяшева в ответ на это заметила, что людей, как правило, раздражают в других те качества, которые есть в них самих. Комик согласился с ней и отметил, что работает над собой и борется с этими чертами характера.

Ранее Бебуришвили рассказал о том, с какими тяготами сталкивался в первый год работы в Comedy Club. По словам комика, первые полтора года ему никто не жал руку. Кроме того, после каждого неудачного номера его сильно критиковали и называли непрофессионалом, не обращая внимания на то, сколько он провел хороших выступлений.

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