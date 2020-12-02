Звезда Comedy Club описал тяготы первого года работы в шоу

Звезда шоу Comedy Club Андрей Бебуришвили в разговоре с комиком Славой Комиссаренко описал тяготы первого года работы в шоу. Выпуск опубликован на YouTube-канале Комиссаренко.

Бебуришвили рассказал, что пришел в шоу, когда ему было 22 года. По словам комика, первые полтора года ему никто не жал руку. «Люди, работающие в Comedy, понятия не имеют, что происходит на Comedy Battle», — объяснил он и добавил, что сегодня сам часто ничего не знает о новых комиках.

«И это тоже была такая небольшая Спарта. Пришлось доказывать, кто ты и как ты», — отметил Бебуришвили. По его словам, в начале работы на проекте он «жил в синусоиде»: вне зависимости от того, сколько хороших выступлений он проводил, после каждого неудачного номера его сильно критиковали и называли непрофессионалом.

Затем Бебуришвили нашел свой стиль, а зрители и другие резиденты Comedy Club привыкли к нему. Однако комика не покидало ощущение, что он никогда не догонит их по значимости и не дорастет до их уровня в условиях этого шоу. «Ты должен делать что-то свое, чтобы как единица выделиться», — отметил он.

Ранее резидент Comedy Club Демис Карибидис рассказал о переменах, произошедших в комике Гарике Мартиросяне. Звезда проекта отметил, что юморист в какой-то момент потерял интерес к шоу.