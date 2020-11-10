Бывший резидент Comedy Club высказался о запрещенных темах для шуток

Бывший резидент Comedy Club Антон Лирник в разговоре с певицей Валерией на YouTube-канале «Между нами» ответил на вопрос, есть ли у него запрещенные темы для шуток.

«Есть шутки, которые нельзя произносить на определенную аудиторию», — сказал комик. По его мнению, юмор, который одна аудитория назовет оскорбительным, другая сочтет нормальным. Поэтому, подчеркнул Лирник, главная задача комика заключается в том, чтобы понимать, какая перед ним аудитория.

«Вечный пример с анекдотами: анекдот, рассказанный в бане в мужской компании, возможно, может быть рассказан только в бане и только в мужской компании», — заметил бывший резидент Comedy Club. Он заключил, что артист должен каждый раз понимать, перед кем он выступает, и «фильтровать» юмор.

Ранее запретные темы для юмора перечислил резидент Comedy Club Гарик Харламов. Он сказал, что никогда не позволит себе шутить над такими темами, как инвалидность, теракты, геноцид и религиозные чувства людей.