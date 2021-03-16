Павел Воля прыгнул с парашютом и переоценил жизнь

Ведущий и резидент Comedy Club Павел Воля прыгнул с парашютом в свой день рождения в Дубае, после чего переоценил некоторые моменты жизни. Об этом написал в Instagram. Там же доступна видеозапись прыжка.

Юморист рассказал, что такой подарок на 42-й день рождения ему сделала жена Ляйсан Утяшева. Воля высоко оценил сюрприз супруги.

«Это было неожиданно и необыкновенно. За одну минуту я переоценил многое. Жизнь прекрасна. Как же это круто», — написал Воля. Он добавил, что не собирается прыгать с парашютом во второй раз, по крайней мере в ближайшее время.

В декабре 2020 года Воля рассказал, что испытывает стыд от просмотра самых первых выступлений в Comedy Club. В одном из интервью он назвал дебютные выпуски программы позорищем, а также высмеял оформление студии. Однако комик также признал, что для 2005 года это, вероятно, было достижением.