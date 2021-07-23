Россиянин поднял вертолет весом в полторы тонны и установил рекорд

Житель Уфы Эльбрус Нигматуллин поднял самолет и платформу общим весом почти полторы тонны — 1476 килограммов. Таким образом он установил рекорд, признанный Федерацией силового экстрима России. Об этом спортсмен сообщил в своем Instagram.

Обладатель титула «Самый сильный человек России» решил поддержать сразу три события: выступление российских спортсменов на Олимпиаде в Токио, создание в Башкирии авиационного кластера, а также финал чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills, который также пройдет в республике.

«Рекорд был сложен и физически, и технически. Мне пришлось поднять вертолет, который совершил посадку в момент установления рекорда и после его окончания вновь поднялся в воздух», — рассказал Нигматуллин. Он также отметил, что из-за пандемии коронавируса трюк пришлось демонстрировать без зрителей.

Ранее сообщалось, что лучники из Башкирии завоевали на первенстве России по стрельбе из лука в Орле три медали — одну золотую и две бронзовые. Состязание стало отборочным этапом для участия в мировом первенстве по стрельбе из лука, которое пройдет 9 августа в городе Вроцлав, Польша.