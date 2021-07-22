Пермский фотограф провел уникальную фотосъемку на Усьвинских столбах

Пермский фотограф Александр Чазов провел уникальную фотосъемку на Усьвинских столбах. Модель он фотографировал на самой вершине скалы Чертов палец на рассвете. Снимки он разместил на своей странице во «ВКонтакте».

Чазов подчеркнул, что самым сложным было не сделать кадры, а подготовить фотосессию. «За подобными кадрами всегда стоит подготовка, работа и время. Необходимо провесить веревки, залезть на вершину всем составом для рекогносцировки, на другой день во время съемки опять же страховать модель, помогать ей, держать связь по радио и так далее», — написал он.

В интервью «Комсомольской правде» фотограф рассказал, что снимать он начал еще до рассвета с соседней скалы одновременно на фотоаппарат и квадрокоптер. Он подчеркнул, что команда предприняла все меры безопасности: у модели под платьем была закреплена специальная страховочная система.

Усьвинские столбы — гряда скал, вытянутая вдоль реки Усьва. В высоту столбы могут достигать 120 метров. Одна из самых притягательных для туристов скал — это Чертов палец, отдельно стоящая высокая и тонкая скала. Она достигает 70 метров в высоту и пользуется популярностью у альпинистов.