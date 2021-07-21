В Хабаровске старый аэропорт превратили в арт-пространство

В Хабаровске старый аэропорт переделали в новое арт-пространство под названием StandArt-ДВ by KHV. Об этом сообщает «Российская газета».

По данным издания, в октябре 2019 года, когда в городе заработал новый терминал, было решено превратить старое здание в культурный центр.

По словам генерального директора АО «Международный аэропорт Хабаровск» Юрия Кондратчика, бывшее здание терминала начали развивать в новом экспериментальном направлении. Он отметил, что такая площадка «должна работать не только на аэропорт, но и на город», тем самым привлекая в регион новых людей.

«Мы надеемся, что эта площадка станет своеобразной витриной. Пассажир может, придя сюда, что-то посмотреть», — заметил он.

В настоящее время там решено проводить выставки, различные тематические экспозиции, которые будут меняться в зависимости от сезона. Уже известно об открытии первого зала. При этом гендиректор аэропорта добавил, что необходимо привлекать к развитию пространства общественность. «Чтобы люди сами начали генерировать интересные идеи», — заключил он.

Ранее председатель совета директоров АО «Хабаровский аэропорт» Константин Басюк заявил, что в старом терминале откроется филиал Пушкинского музея. Он отметил, что сдача объекта запланирована на 2024 год. Ежегодно площадка сможет принимать больше 350 тысяч посетителей.