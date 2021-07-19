Россияне прокатятся от Москвы до Байкала на новом поезде

Россияне прокатятся от Москвы до озера Байкал на новом поезде в два этажа «Байкальская сказка». Об этом сообщается на сайте компании «Российские железные дороги» (РЖД).

По данным перевозчика, длительность поездки составит девять дней. Таким образом, путешествуя по стране, пассажиры будут останавливаться в Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Славгороде, Красноярске и Иркутске.

На данный момент существует всего два подобных экскурсионных тура, напомнили в РЖД. Первый рейс из Москвы в порт Байкал назначен на 23 июля, а второй (из порта Байкал до Москвы) — на 30 июля.

В компании также рассказали, что ради «уникальной и увлекательной туристической программы» график прибытия поездов в города изменили — утром состав останавливается на назначенной станции, а вечером он отправляется к следующему пункту.

В рамках этой поездки от конечной станции также можно отправиться на остров Ольхон, который находится посреди озера, на быстроходном теплоходе «Комета». Затем можно поехать до поселка Листвянка на теплоходе «Восход». После этого пассажиров доставляют в аэропорт и отправляют на самолете обратно до Москвы. Если рассматривать второй рейс, то сначала запланирован авиаперелет из столицы и программа с поездкой на остров, а только потом — поезд.

«Не упустите возможность принять участие в этом эксклюзивном путешествии и увидеть всю красоту России из окна поезда», — заключили в компании.

Ранее стало известно, что уникальный ретропоезд проедет по городам Золотого кольца России. В прошлом паровоз «Генерал» ездил по московской магистрали, а затем стал памятником. Его отреставрировали и включили в новый проект. Локомотив начал отправлять первых пассажиров по ретромаршруту от Ярославля до Костромы.

