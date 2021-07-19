Россияне проехали страну с севера на юг на поезде и остались в восторге

Супружеская пара проехала на поезде от Новороссийска до Мурманска осталась в восторге

Супружеская пара проехала Россию с севера на юг на поезде и осталась в восторге от условий в плацкартном вагоне. Своими впечатлениями они поделились в блоге, который ведут совместно на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, туристы решили отправиться в путешествие на Кольский полуостров. Вместо четырехчасового полета на самолете они выбрали поездку на поезде из-за обилия вещей, которые бы не поместились в чемодан — супруги брали с собой палатку и матрас.

Путь от Новороссийска до Мурманска занял у них три дня — большую часть этого времени вагон был полупустым. Они отметили, что чем дальше на север уезжал поезд, тем меньше в нем оставалось попутчиков.

«А удобно, оказывается, ехать вдвоем на шести сиденьях, я себе даже рабочее место организовала на "боковушке"», — пишет женщина.

Помимо отсутствия людей, блогеры были приятно удивлены удобными матрасами и большими мягкими подушками. Однако главным достоинством для них оказались розетки и USB-выходы, которые есть возле каждого спального места. «Сразу вспоминается время, когда телефоны и ноутбуки нужно было заряжать стоя у туалета», — добавили супруги.

Отдельно они упомянули высокий уровень обслуживания — каждое утро к ним приходила проводница и забирала мусор, а сотрудники вагона-ресторана принимали заказы на завтраки прямо в плацкарте.

Ранее в июне актриса Ольга Сумская проехалась по Украине на железной дороге и рассказала о «сущем аде» в пути. Женщина пожаловалась на отсутствие системы кондиционирования и отметила условия работы проводников — из-за жары им приходится поливать себя холодной водой несколько раз за ночь.