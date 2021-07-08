В аэропорту Хабаровска откроется филиал Пушкинского музея

В старом терминале аэропорта Хабаровска откроется филиал Пушкинского музея — сдача объекта запланирована на 2024 год. Об этом сообщает «Интерфакс».

Проект музея был представлен в рамках дискуссии на тему «Можно ли превратить неактивный объект в современный социокультурный комплекс?». Таким образом, на втором этаже аэропорта организуют выставочное пространство и экспозиционные площадки. Ежегодно музей сможет принимать до 350 тысяч посетителей.

Как заявил председатель совета директоров АО «Хабаровский аэропорт» Константин Басюк, здание авиагавани площадью 16 тысяч квадратных метров хорошо сохранилось — инженерные коммуникации полностью в рабочем состоянии и готовы к эксплуатации.

Ранее, 2 июля, в Екатеринбурге открылся филиал Эрмитажа спустя семь лет ожиданий. Посетители музея увидят экспонаты французского искусства XIX века, в частности — работы Клода Моне, Поля Гогена, Огюста Гогена, Винсента Ван Гога и других всемирно известных живописцев.