В Таганроге открылась выставка о создании Петром I военного флота

В Таганроге открылась выставка «Царь и море», посвященная созданию Петром I первого русского регулярного военного флота. Об этом сообщил первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов, передает РИА Новости.

Выставка, приуроченная к подготовке празднования 350-летия со дня рождения Петра I, которое состоится в 2022 году, заработала в Таганрогском художественном музее. Посетители смогут увидеть архивные материалы, в том числе фрагменты переписки императора с соратниками, а также изображения мемориальных предметов и раритетных экспонатов.

«Целью этого и других запланированных мероприятий является популяризация "петровских" городов России, содействие сохранению культурного, научного, военно-исторического наследия Петра I, его влияния на развитие Европы», — пояснил Гуськов.

Мероприятия по случаю юбилея со дня рождения Петра I пройдут во всех регионах России. Многие из них будут организованы именно на Юге России, где состоялись первые крупные победы императора.