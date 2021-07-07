В Тюмени создали арт-объекты в виде 11-этажного матраса и «оживших» денег

В Тюмени прошла выставка арт-объектов, созданных с помощью медиатехнологий — финалисты проекта интерактивных искусств «Фиджитал» презентовали свои работы в мультицентре «Контора пароходства». Об этом сообщает региональное издание «Моменты».

Так, художники попытались показать, как можно создать необычные объекты искусства из обычных вещей. Например, один из экспонатов представляет собой 11-этажный матрас, где каждый уровень — это измерение, в котором существует человек.

Другой зрелищный экспонат — художественный эксперимент «Псевдоморфоза» в виде поля с 10 тысячами коров, окрас которых напоминает тысячерублевую денежную купюру. По словам создателя, инсталляция рассказывает версию происхождения слова «Тюмень». С монгольского языка оно переводится как «военный корпус в десять тысяч человек».

Ранее в июле площадками Уральской индустриальной биеннале, которая пройдет в Екатеринбурге со 2 октября по 5 декабря, впервые стали цирк и Главпочтамт. Темой главной выставки современного искусства станет измененная цитата из Екклесиаста: «Время обнимать и уклоняться от объятий».