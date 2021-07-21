Лучники из Башкирии завоевали три медали первенства России

Лучники из Башкирии завоевали на первенстве России по стрельбе из лука в Орле три медали — одну золотую и две бронзовые. Об этом сообщает «Башинформ» в среду, 21 июля.

Золото взял житель Салавата Дмитрий Агуреев, победивший в дисциплине «блочный лук, юноши 2004 года рождения и моложе». В этой же дисциплине бронзу завоевал Динислам Зюзин из Салавата. Уфимец Станислав Черемискин получил бронзу в дисциплине «классический лук, юниоры 2001-2003 года рождения».

Состязание стало отборочным этапом для участия в мировом первенстве по стрельбе из лука, которое пройдет 9 августа в городе Вроцлав, Польша. Черемискин и Агуреев были включены в команду сборной России, а Зюзин вошел в резерв команды.