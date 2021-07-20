В Суздале и Переславле-Залесском организуют фестиваль воздушных шаров

В Ярославской и Владимирской областях организуют XX фестиваль воздухоплавания «Золотое кольцо России». Об этом сообщает «Красная Весна».

Фестиваль воздушных шаров начнется 21 июля в Суздале, где над Ильинским лугом запустят 16 аэростатов. Затем участники мероприятия отправятся в в Переславль-Залесский. Там над Плещеевым озером планируется запустить уже 18 аэростатов. Соревноваться будут команды из Калуги, Самары, Нижнего Новгорода, Белгорода, Костромы, Луганска, Москвы, Яхромы, Люберец и Переславля.

«За а два десятилетия фестиваль воздухоплавания стал брендовым событием Переславля-Залесского, ежегодно привлекающим множество гостей. Принятие нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" позволит дать новый импульс для развития этого направления в регионе», — считает зампредседателя правительства Максим Авдеев.

Уточняется, что на мероприятии будут соблюдать все меры осторожности, связанные с пандемией коронавируса. 24 июля гостям покажут шоу «Ночное свечение аэростатов», а сам фестиваль продлится до 25 июля.