В Тюмени впервые прошел фестиваль немецкой культуры, посвященный председателю региональной национально-культурной автономии немцев Артуру Христелю. Об этом сообщает «Тюменская область сегодня».

Мероприятие на набережной реки Туры собрало более 300 участников и десять делегаций из разных районов юга региона. Там были развернуты праздничные шатры, в которых посетители знакомились национальным бытом немецкого народа, их культурой, традициями и обычаями, костюмами и историей российских немцев. Кроме того, им предлагали попробовать национальны блюда и принять участие в различных мастер-классах.

«Вклад каждого отдельного народа в общую культурную копилку нации бесценен. Одним из таких народов являются российские немцы. Более 20 лет в Тюменской области успешно работает общественная организация "Региональная национально-культурная автономия немцев Тюменской области", которую все эти годы возглавлял Артур Владимирович Христель. Деятельность автономии направлена на сохранение культуры, национальных традиций и языка немецкого народа», — отметила Наталья Гайнцерейдер, избранная на должность председателя автономии в прошлом году.

Артур Христель скончался в 2020 году. Перед этим он придумал проект с целью усилить интерес к немецкой культуре. В память о нем в Тюмени провели фестиваль.