В Волгограде впервые проведут винный фестиваль

В Волгограде в сентябре впервые пройдет винный тематический фестиваль

В Волгограде в сентябре впервые пройдет винный тематический фестиваль. Об этом в среду, 14 июля, сообщила заместитель председателя комитета сельского хозяйства Волгоградской области Елена Тарасова, передает ТАСС.

По ее словам, мероприятие состоится 11-12 сентября в рамках специализированной ярмарки «Межрегиональный форум "Волга-Дон Агро Фест"» и будет приурочено к празднованию Дня города.

На фестивале жители региона и туристы смогут попробовать продукцию волгоградских производителей, а также других виноградарей Юга России. При этом все представленные вина пройдут полный цикл отбора.

«Виноградарство набирает развитие в своем движении и выходит на качественно новый уровень», — подчеркнула Тарасова, добавив, что благодаря винодельческому производству регион также сможет привлекать больше туристов.