Завтрак косули в горах Южного Урала попал на видео

В национальном парке «Зигальга», расположенном в горах Южного Урала, в объектив фотоловушки попала косуля. Животное вышло на лесную поляну позавтракать. Видео размещено на странице госинспекции нацпарка в Instagram.

На кадрах видно, как косуля проходит вдоль дороги, жадно обкусывая растения и озираясь по сторонам. Затем животное уходит из поля зрения камеры.

Фото опубликовано @zapovedniy_chelovek

Летом косули питаются травой, листьями деревьев. Грибы и ягоды добавляются в их рацион только к осени. Животные любят общипывать осины, березы и липы, из ягод предпочитают землянину, шиповник и облепиху. Всего в рационе косуль около 900 видов растений.

Зигальга — это хребет Южного Урала на левом берегу реки Юрюзань. Он расположен на юго-востоке Катав-Ивановского района Челябинской области.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Пензы на свет появились детеныши карликовой овцы. «Барашка назвали Пломбирчик, малыша косули — Васькой, а карликовых овечек — просто малышарики. Было решено всех малышей поселить к молодой маме альпаке Эльзе», — рассказали работники зоопарка.