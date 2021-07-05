В Ленинградской области заметили отдыхающего под солнцем верблюда

В Гатчинском районе Ленинградской области заметили отдыхающего под солнцем двугорбого верблюда. Об этом сообщает 47news.

На опубликованном в сети ролике можно увидеть, как животное расслабленно лежит на поляне рядом с домами в деревне Натальевка. Оно периодически меняет положение и ест траву. За кадром слышен голос мужчины, который говорит: «Верблюд. Вот такая вот жара пришла к нам».

В Росси этот вид животных, как правило, встречается в Калмыкии и Бурятии. Для российских пустынь характерны такие виды, как двугорбый верблюд (бактриан) и одногорбый верблюд (дромадер). Первый хорошо приспособлен к зимней погоде, в то время как второй хорошо переносит жару и лето.

В прошлом году дикие верблюды разгромили кладбище и три села под Астраханью. Животные ели деревья и крушили надгробья. Как оказалось, их разводил один из жителей села Оранжереи. Потом он забросил это занятие, а животные разбрелись по округе.