Агрессивный верблюд укусил за лицо смотрителя зоопарка

Агрессивный верблюд в зоопарке немецкого города Перлеберг искусал ухаживавшего за ним смотрителя. Об этом сообщает издание The Independent.

Утром в воскресенье, 17 января, 54-летний сотрудник зоопарка вычищал вольер верблюда и кормил животных. Один из верблюдов неожиданно повернулся и укусил его за лицо.

Пострадавшего, чье имя не сообщается, госпитализировали с серьезными травмами.

Сейчас зоопарк закрыт для посещения из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Верблюды редко кусают людей, но такие нападения могут привести к тяжелым и зачастую смертельным травмам. Самцы верблюдов становятся более агрессивными во время брачного периода.

Ранее сообщалось, что жители трех сел в Астраханской области пожаловались на стадо диких верблюдов, которое бесчинствует в окрестностях. Из-за них люди стараются не выходить на улицу по одному и не выпускают детей.