Табун верблюдов под Новороссийском удивил спасателей

Спасатели отыскали заблудившегося под Новороссийском перегонщика верблюдов со стадом животных. Об этом сообщил руководитель муниципальной «Службы спасения» Алексей Одеров на своей странице в Instagram.

Одеров выразил удивление случившимся. По его словам, животных переправляли «из Геленджика в город "Н" по хребту», однако перегонщик потерялся в районе нефтебазы «Грушовая» Краснодарского края. Сотрудник отметил, что новороссийским спасателям помогли сотрудники МЧС из Крымска.

Как написал Одеров, верблюдов и их сопровождающего нашли и вывели в станицу Неберджаевская. Спасатель добавил, что никто не пострадал. «Счастье не за горами!!!» — подытожил руководитель службы.

В августе этого года российские спасатели пробили стену и вызволили котенка. Он упал с чердака в шахту дома и провел там два дня.

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