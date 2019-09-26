Из жизни
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
В скандале о разговоре Трампа с Зеленским появилось ЦРУ
В МЧС сообщили об уголовной ответственности за курение на балконах
Футболист украл у одноклубника часы за 70 тысяч евро
Адвокат Кокорина найден мертвым
Шнуров в стихах раскритиковал запрет курения на балконах
Голландский арбитр отработал матч со сломанной ногой
Девушка написала мертвому брату и неожиданно получила ответ
Россиянка отправилась с женихом в отпуск и попала в сексуальное рабство
Руины Чернобыльской АЭС показали изнутри
Новости партнеров

Табун верблюдов под Новороссийском удивил спасателей

Перейти в «Мою Ленту»

Спасатели отыскали заблудившегося под Новороссийском перегонщика верблюдов со стадом животных. Об этом сообщил руководитель муниципальной «Службы спасения» Алексей Одеров на своей странице в Instagram.

Одеров выразил удивление случившимся. По его словам, животных переправляли «из Геленджика в город "Н" по хребту», однако перегонщик потерялся в районе нефтебазы «Грушовая» Краснодарского края. Сотрудник отметил, что новороссийским спасателям помогли сотрудники МЧС из Крымска.

Как написал Одеров, верблюдов и их сопровождающего нашли и вывели в станицу Неберджаевская. Спасатель добавил, что никто не пострадал. «Счастье не за горами!!!» — подытожил руководитель службы.

В августе этого года российские спасатели пробили стену и вызволили котенка. Он упал с чердака в шахту дома и провел там два дня.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Верблюд наступил туристке на лицо и поломал ей ребра
Полицейский верблюд впал в депрессию и отказался от еды после смерти напарника
Верблюд пришел на помощь застрявшим в снегу россиянам
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0225 сентября

«Я хочу стать кенгуру и ускакать от всех»

История россиянки, которая перебралась в Австралию и увидела ее с неприглядной стороны
20:31Сегодня

Пятилетнего мальчика обвинили в домогательствах за объятия с одноклассницей

19:25Сегодня

Женщина попыталась сбежать от полицейских на работу

18:25Сегодня

Женщина приняла дикую рысь за кролика и спасла ей жизнь

Из жизни00:0320 сентября

«Кончится тем, что про это снимут сериал»

Сироту с Украины приютили в США, но бросили. В ней заподозрили взрослую карлицу-психопатку
17:18Сегодня

Пятилетний россиянин играл в палеонтолога и нашел кости вымершего носорога

16:23Сегодня

Полицейская Tesla разрядилась во время погони за преступником

15:23Сегодня

«Честный» чиновник прятал в подвале тонны золота

Из жизни00:0118 сентября

«Юным девочкам стоит быть очень осторожными»

История модели из России, которая добилась успеха в США
13:12Сегодня

Обнаружена родившаяся в XIX веке москвичка

12:15Сегодня

Банкирша бросила объедаться шоколадом и похудела на 14 килограммов

11:09Сегодня

Ребенок сломал ногу на колесе обозрения

Россия
Российскую учительницу уволили за старые эротические фото с мужем
Российскую делегацию не пустили на сессию Генассамблеи ООН
Десятерым политикам не выдали американские визы. Россия назвала это «возмутительной акцией»
Памфилова назвала клеветой слова журналистки об угрозах со стороны ЦИК
«История подвержена манипуляциям»
Россия столетиями переписывала свое прошлое. Что в нем пытались скрыть?
В РПЦ нашли альтернативу многоженству
«Вопрос в том, сколько государство готово за это платить»
В России пересмотрят правила выдачи бесплатных лекарств. К чему готовиться россиянам?
Российских военных начнут пускать в цирк бесплатно
Все материалы
Мир
Палестина отвергла американский мирный план
«Наш дом горит, а мы смотрим в другую сторону!»
Умер бывший президент Франции Жак Ширак. Что он говорил о Путине, Ельцине и женщинах
Россия отказалась считать США миролюбивой страной
«Самый опасный момент — когда жертва решает уйти»
Психологи, адвокаты и миллионы долларов — как помогают жертвам насилия в США
США расширили санкции против России
«Если вы сможете заняться этим вопросом...»
Полная расшифровка разговора Зеленского и Трампа, ставшая поводом к импичменту
Раскрыт состав авиационной группировки России в Сирии
Все материалы
Бывший СССР
Президент Молдавии очертил границы Европы
«Мне комфортнее в русской тусовке»
В Литве пугают студентов, уезжающих учиться в Россию. Молодежь это не останавливает
Руины Чернобыльской АЭС показали изнутри
«Сбросить колониальное иго»
Как Советская армия заставила Армению покинуть СССР
Киев заявил о необходимости пойти на уступки по Донбассу
Лукашенко решил помириться с американцами
Конфликт США и Белоруссии продолжался 10 лет. Их сблизила проблема Украины
Украинский мэр объяснил мат в адрес депутатов
Все материалы
Экономика
Счетная палата разъяснила «подкрутку» данных Центробанком
«С российской экономикой не все так просто и понятно»
Главный экономист европейского банка — о роли России в мире, кризисе и жизни под санкциями
Зеленский позвал американцев поучаствовать в приватизации на Украине
«В процессе обучения тревожность снижается»
Директор Академии Worldskills Russia о подготовке предпенсионеров
За ловлю рыбы в России захотели брать в десятки раз больше
Генерал Мяу
О том, как любовь к котикам благотворно способствует самореализации
В Европе отказались запрещать Huawei
Все материалы
Силовые структуры
Штурм квартиры с Шишканом бойцами спецназа попал на видео
Хосе Антонио Ледесма Шепотте«Это не наркотики, а лекарство от шамана»
Россиянин заказал снадобье у перуанского целителя. Его посадили за контрабанду наркотиков
Освобожденному фигуранту дела о беспорядках в Москве обещали смягчить наказание
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Освобожден последний фигурант дела о массовых беспорядках в Москве
Евгений и Елена Крайновы«Я убил Ивана — и тебя убью»
Муж и жена взяли больных детей из детского дома ради денег, а потом расправились с ними
Российские зэки изнасиловали сокамерника за отказ платить взятки оперативникам
Все материалы
Наука и техника
ВМФ России предрекли потерю океанского статуса
Рабы системы
Apple продолжает выпускать супердорогие iPhone. Стоят ли они того?
Минск назвали преградой для НАТО на пути к Москве
«Черная тень войны»
Как Германия устроила морское побоище и изменила будущее подводного флота
Вблизи Крыма «затонула» субмарина
Вопреки всему
Huawei показала телефоны с четырьмя камерами. Что будет с китайским гигантом
Объяснена природа тысячелетних мегаструктур
Все материалы
Спорт
Футболист украл у одноклубника часы за 70 тысяч евро
Олег Коротаев«Не везло ему по жизни»
Советский боксер мог заработать миллионы в США. Но ушел в криминал и погиб от рук киллера
Голландский арбитр отработал матч со сломанной ногой
Мария Ласицкене«Надеешься на хорошее, а получаешь…»
Российских легкоатлетов опять оставили без флага. В мире разгорается новый допинг-скандал
Порье продал футболку Нурмагомедова
«Хотелось провалиться сквозь землю»
Триумф «Ливерпуля», голевая феерия «Манчестер Сити», черная полоса МЮ — главное в АПЛ
Английский футболист напился, попал в ДТП и выбыл до конца сезона
Все материалы
Культура
Вокруг фильма «Джокер» разразился скандал из-за обилия сцен насилия
Главная новая музыка
Манчестерский рок, тропический хаус и блюзовая психотерапия
Киану Ривз поделился впечатлениями от сценария четвертой «Матрицы»
Диана Вишнева в роли Татьяны Лариной в сцене из балета «Татьяна»«Это постоянная боль, боль и дисциплина»
Балерина Диана Вишнева о языке тела, стертых ногах и толковании сновидений
Один из основателей группы Cream попал в больницу в критическом состоянии
Клоуны и богоборцы
Главные образы и типажи современной Америки в 10 новейших фильмах
Эштон Кутчер отреагировал на заявления Деми Мур об изменах и групповом сексе
Все материалы
Интернет и СМИ
Девушка написала мертвому брату и неожиданно получила ответ
«Иногда я сама не верю, что это было правдой»
Отчаявшиеся пары пытаются усыновить детей в Instagram. За это над ними жестоко издеваются
На американском телевидении Зеленского окрестили новой Моникой Левински
«Рынок получат верные дилеры»
 
Пользователи сети сломали головы над простой задачей для дошкольников
Внутренняя империя
Этот фотограф обошел российские задворки и обнаружил места, которые узнает каждый
Мощное интернет-оружие вновь активизировалось и пошло в атаку на пользователей
Все материалы
Ценности
«Единственная красавица в семье Кардашьян» вышла на улицу без белья
Леопард против зебры
Легендарная Джей Ло, БДСМ и листья на голове: как прошла неделя моды в Милане
Невеста превратила платье в неудобный комбинезон и была поднята на смех
«При нем вся страна сидела на пороховой бочке»
Таинственный замок и магия чисел: роскошная жизнь Павла I
Неказистая походка модели на подиуме испугала зрителей
Британский шик
Шипы, челюсти и золото: как прошла неделя моды в Лондоне
Поженившиеся в нижнем белье люди взволновали пользователей сети
Все материалы
Путешествия
Россиянка отправилась с женихом в отпуск и попала в сексуальное рабство
«Они набивали пакеты всем, что казалось съедобным»
Как россиянка мечтала попасть на португальский пляж, а оказалась в пугающем гетто
Пассажирка застряла в туалете самолета на час и сорвала рейс
«Они презрительно целились в людей из АК-47»
Малярия, автоматы и попрошайки: как россиянин добрался до Танзании
Названо время возможного возобновления авиасообщения между Россией и Грузией
«Забери меня, пожалуйста, в свою страну»
Россиянин добрался до столицы Замбии и обнаружил грязь, нищету и счастливых детей
Пьяный российский турист провалился сквозь крышу бара
Все материалы
Из жизни
Табун верблюдов под Новороссийском удивил спасателей
«Я хочу стать кенгуру и ускакать от всех»
История россиянки, которая перебралась в Австралию и увидела ее с неприглядной стороны
Пятилетнего мальчика обвинили в домогательствах за объятия с одноклассницей
«Кончится тем, что про это снимут сериал»
Сироту с Украины приютили в США, но бросили. В ней заподозрили взрослую карлицу-психопатку
Женщина попыталась сбежать от полицейских на работу
«Юным девочкам стоит быть очень осторожными»
История модели из России, которая добилась успеха в США
Женщина приняла дикую рысь за кролика и спасла ей жизнь
Все материалы
Электромобили: начало
Избранное на Моторе: массовые электрокары, едва не изменившие мир
Тестируем Volvo XC90 на Кольском полуострове
Проверяем, на что способен шведский кроссовер на бездорожье за Полярным кругом
История Bentley Blower
Что нужно знать о спорткаре, получившем второй шанс спустя 90 лет?
Автомобили с лучшими мультимедийными системами
Корейские и немецкие модели заняли практически всю рейтинговую таблицу J.D. Power
В России нашли Lada Priora с пробегом миллион километров
УАЗы научат заводиться со смартфона
Ford добавил роскоши внедорожнику Expedition
Все материалы
Дом
Шнуров в стихах раскритиковал запрет курения на балконах
Это фиалка, братан
Двадцать вещей, которых не должно быть в приличном доме
Раскрыто наказание за курение на балконах в России
«В голове крутилось: это конец»
Как валютная ипотека превратила жизнь россиянки в кошмар
Уточнена информация о запрете на курение на российских балконах
Гиблое дело
Пенсионерка создала кукольные дома, навевающие ужас. Теперь ее знает весь мир
Молодежь в Москве перестала бояться жизни на высоте
Все материалы
Нацпроекты
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
Российские компании начали работать в Чехии
Назван главный тормоз развития малого бизнеса в России
Все материалы