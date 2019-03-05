Полицейский верблюд впал в депрессию и отказался от еды после смерти напарника

В Индии полицейский верблюд больше месяца отказывается есть и пить после того, как его напарник умер. Об этом сообщает издание Times of India.

В конце января 56-летний помощник младшего инспектора Шиврадж Гадви (Shivraj Gadhvi) отправился патрулировать границу с Пакистаном в округе Кач, штат Гуджарат. Страж порядка прибыл на место на верблюде и покормил его. Через несколько мгновений Гадви потерял сознание из-за сердечного приступа.

Очевидцы произошедшего вызвали скорую помощь, мужчину доставили в ближайшую больницу. Его состояние ухудшилось, поэтому медики приняли решение отправить пациента в больницу с более современным оборудованием. Она была расположена в 80 километрах от места происшествия. По дороге мужчина скончался.

Гадви кремировали в родной деревне со всеми полицейскими почестями.

С момента смерти полицейского его верблюд отказывается пить и есть и выглядит грустным. «Мы стараемся помочь верблюду восстановиться», — сказал коллега покойного, инспектор В. Кхант (V Khant).

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