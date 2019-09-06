Верблюд наступил туристке на лицо и поломал ей ребра

Туристка упала с верблюда на экскурсии во время отпуска и получила тяжелые травмы. Об этом сообщает Mirror.

Инцидент произошел на острове Фуэртевентура на Канарских островах, Испания. 61-летняя Карен Сакконе рассказала, что купила тур с верблюдами за десять евро, и когда она попыталась сесть на животное, оно испугалось и скинуло ее с себя.

Женщина упала на песок, а крупный верблюд наступил ей на лицо, и, поскольку ее нога застряла в ремне, протащил ее несколько метров по пляжу. В результате Сакконе получила многочисленные травмы и переломы ребер.

«Я чувствовала, что у меня были сломаны ребра, потому что мне было нечем дышать. Я была в агонии, но, к счастью, не потеряла сознание и смогла объяснить, в каком отеле я остановилась», — вспоминает Сакконе.

После случившегося женщину доставили в местную больницу, где она перенесла несколько операций. По словам пострадавшей, организаторы экскурсии навещали ее госпитале, но лишь отшутились по поводу произошедшего и не принесли извинений.

В феврале австрийского фермера заставили заплатить почти 490 тысяч евро (около 36 миллионов рублей) после того, как его коровы убили туристку. Случай произошел в Тироле в 2014 году, когда 45-летняя туристка отправилась в поход по долине Пиннисталь. Коровы испугались пса и затоптали женщину.

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