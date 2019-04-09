Медведь лишил туристку руки

Медведь напал на пытавшуюся его покормить женщину в Амурской области. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел туристической базе. Сообщение о ЧП поступило вечером 8 апреля. Туристка просунула левую руку в клетку с хищником, чтобы покормить его. Медведь набросился на руку, схватил ее и нанес серьезные травмы. Женщина была доставлена в больницу в Благовещенск, где врачи ампутировали ей руку в связи с повреждением сосудистого русла.

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Региональное следственное управление Следственного комитета России (СКР) проводит проверку действий сотрудников турбазы, ответственных за содержание медведя и обеспечение безопасности посетителей.

В феврале австрийского фермера заставили заплатить почти 490 тысяч евро (около 36 миллионов рублей) после того, как его коровы убили туристку. Случай произошел в Тироле в 2014 году, когда 45-летняя туристка отправилась в поход по долине Пиннисталь со своей собакой. Коровы запаниковали при виде пса и затоптали туристку насмерть.

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