Путешествия
 
Последние новости
Ценные вещи обнаружены на месте обрушения дома в Магнитогорске
Немецкий правительственный самолет сломался в Африке
Избитый Мэйуэзером японец ответил Макгрегору
В высохших елях нашли опасность 
ФСИН объяснила снижение числа избиений подследственных
Умер участвовавший в съемках «Мимино» режиссер
Путин успокоил плачущую девочку
Неизвестный мужчина напал на начальную школу и ранил 20 детей
США объявили об уничтожении ИГ на 99 процентов
Новости партнеров

Самые опасные медузы Земли атаковали австралийцев

Перейти в «Мою Ленту»

В австралийском Квинсленде 22 человека были госпитализированы из-за укусов ядовитых медуз Ируканджи. Об этом сообщает SBS News во вторник, 8 января.

Более 22,2 тысячи человек пострадали от укуса португальского кораблика — похожего на медузу колониального животного.

В сообщении говорится, что количество пострадавших более чем в два раза превысило средний показатель за 10 лет.

В январе 2017 года в индийском штате Гоа от укусов медуз пострадали российские туристы. Медузы, в частности, ужалили 10-летнюю дочь российской журналистки Дины Карпицкой.

Медуза ируканджи — группа тихоокеанских медуз необычайной ядовитости, ее считают самой опасной из всех видов. Через 20 минут после контакта с медузой человек «испытает дикую боль в спине и желудке», пишет портал zoopicture.ru. Представители морской фауны встречаются в тропических водах к северу от штата, однако из-за потепления воды после дождей может перемещаться на юг.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Dangerous jellyfish stings spike in Queensland
Ядовитые медузы атаковали отдыхающих на пляжах Гоа россиян
На Тасмании нашли гигантскую медузу нового вида
Путешествия
Путешествия00:02Сегодня

«Я буду баснословно богат»

Россиянин прошел тропой испанских завоевателей и выжил
05:05 7 января

Туристам придется раскошелиться за выезд из Японии

17:10 3 января

В Израиле запретили ходить к проституткам

01:56 7 января

Минск назвали самым привлекательным городом для британских туристов

Путешествия00:0620 декабря 2018

Вернулись не все

Россияне забыли об Америке и покорили Турцию. Куда еще они ездили весь год?
04:53 5 января

Россиянка и немец занялись сексом в центре Риги и попались

12:1825 декабря 2018

Потерявшегося американца поймали на Чукотке и отправили домой

05:56 4 января

В Таиланде погиб российский турист

Путешествия00:0119 ноября 2018

«Здесь нет небоскребов и золотых ванн»

Султан, кинжалы и пещеры: зачем россиянам ехать в загадочный Оман
18:3611 декабря 2018

Журналист «Ленты.ру» побывал в Чечне и получил по заслугам

20:20 5 января

Сочинская лавина накрыла московских туристов

18:49 3 января

Роспотребнадзор предупредил туристов об опасности чумы и желтой лихорадки

Россия
«Ребенок и муж повисли между этажами»
Истории людей, переживших взрыв дома в Магнитогорске
«Культ личности — мы даже слова такого не знали!»
 
«Пацаны, нас сейчас примут»
Страна проводила старый год в слезах и встретила новый по полной программе
В Челябинске волк напал на ребенка
Обрушение многоэтажки в Магнитогорске
Под завалами остаются десятки людей
Взорвавшийся дом в Магнитогорске признали безопасным
Путин пострелял из пушки
Все материалы
Мир
Баскетбольный дипломат
Он пил и бил жену. Но подружился с Северной Кореей и спас мир от ядерной войны
У Трампа возникли трудности с поиском нового главы Пентагона
Детям дали убивать
Малолетние боевики сражаются за веру. Что будет, когда они вырастут?
Попытка военного переворота в Габоне провалилась
Будет худо
За чем следить, чего ждать и чего бояться в 2019 году
Премьер Японии на могиле отца поклялся договориться с Россией
Стали известны подробности подавления бунта в Габоне
Все материалы
Бывший СССР
Агенты Иеговы
Кровавые пасторы и марионетки Запада. За что преследуют христиан в бывшем СССР
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Ливонский орден в битве на Чудском озереАгент князя московского
Как рыцарь-шпион спас от разгрома войско Ивана III
Украина оспорит арест своих моряков в суде
Украинская церковь замахнулась на собственный патриархат
В Киеве определили самое «болезненное» положение томоса об автокефалии
Пьяный сотрудник СБУ попытался разобрать гранату на кухне и умер
Все материалы
Экономика
Обуглились
Германия отказалась от угля. От этого выиграет Россия
12 месяцев постиндустриального мира
Эксклюзивный трибьют-календарь в стилистиках Малевича, Моне и Бэнкси
Нефть взлетела благодаря США и Китаю
Минимальную зарплату россиян увеличат вдвое
Черная шайка
США захватывают рынок нефти. России будет сложно бороться за высокие цены
Центробанк анонсировал изменения по ОСАГО
Президент Всемирного банка уйдет в отставку
Все материалы
Силовые структуры
Веня ЖитомирскийДважды лжегерой Советского Союза
Он обманывал даже министров и разбогател, рассказывая о своих «подвигах»
ФСИН пожаловалась на тоску и безнадегу в глазах сотрудников
На главных ролях
Бандиты 90-х, киллеры и Кокорин с Мамаевым. Главные суды 2019 года
Главного борца с экстремизмом в России уволили
ФСИН открестилась от наследия ГУЛАГа
Московский бутик ограбили на семь миллионов рублей
Обвиняемого в мошенничестве бывшего подмосковного министра вернули в Россию
Все материалы
Наука и техника
Свернули не туда
Весь мир до сих пор верит открытиям этих ученых. Но они ошибались
Всех переиграл
GTA с конями, проблемы Бога Войны, разборки якудза и другие главные игры года
Поделили на атомы
Великие открытия и глобальные катастрофы на главных снимках года
Названы последствия отмены визита Рогозина в США
В России выпустят монеты с ракетными комплексами «Тополь» и «Ярс»
Глава НАСА раскрыл причины отмены визита Рогозина в США
Названы сроки полета нового корабля Dragon-2 к МКС
Все материалы
Спорт
Игроки легкого поведения
Как российский футбол превратился в «Дом-2». С Кокориным, Мамаевым и девочками
WADA пригрозило возбуждением новых дел после визита в Москву
Федерер вспомнил погибшего тренера и заплакал
Ролик молодежного ЧМ по хоккею изменили после скандала с флагом России
Футболист лишил болельщика денег и затроллил его
Грабитель напал на девушку-бойца и был избит
Иньесту назвали расистом из-за фотографии с раскрашенными людьми
Все материалы
Культура
Что смотреть в новом году
«Игра престолов», «Настоящий детектив» и «Уловка-22». Главные сериалы 2019 года
Лучшее кино 2018-го
От Эминема к Годару через «Экстаз»: 24 самых ярких фильма года
«В концлагере побежали мурашки по коже»
Александр Петров о «Т-34», славе и проекте мечты
Умер актер из «Звездного пути» и «Доктора Кто»
«Вампир», 1893 - 1895 гг.Лучшие выставки 2019-го
Баския, Бэкон, Бэнкси: кого привезут в Россию
За прокатившегося по пешеходной улице на джипе Верника заступились
Прокатившийся на джипе по пешеходной улице Верник объяснился
Все материалы
Интернет и СМИ
«Я видел своих друзей на земле, многие из них были мертвы»
Лучшие фотографы мира раскрывают тайны своих снимков
Трамп превратил стену на границе с Мексикой в мем из «Игры престолов»
«С факом по жизни»
Они рассказывали, как воровать кредитки, клеить девчонок и кидать понты
CNN прояснил ситуацию с российским Крымом
Умерла финалистка «Битвы экстрасенсов»
Альбац покинет пост главного редактора The New Times
Киселев зачитал рэп об итогах года
Все материалы
Ценности
Айшвария РайСвященная красота
Самые властные и привлекательные женщины Индии
Скорая новогодняя помощь
После бурного празднования кожа и волосы нуждаются в эффективном уходе
Затянут пояса
У людей все меньше денег на дорогую одежду и бриллианты. Страдают даже богачи
Оптическая иллюзия на штанах Мелании Трамп повеселила пользователей сети
Появился парфюм с Путиным
Кроссовки Nike подешевеют
Меган Маркл уличили в сговоре со стилисткой
Все материалы
Путешествия
«Я буду баснословно богат»
Россиянин прошел тропой испанских завоевателей и выжил
Вернулись не все
Россияне забыли об Америке и покорили Турцию. Куда еще они ездили весь год?
Женщинам вход запрещен
Как живет один из старейших монастырей Иудейской пустыни
Туристам придется раскошелиться за выезд из Японии
Минск назвали самым привлекательным городом для британских туристов
Россиянка и немец занялись сексом в центре Риги и попались
Город застывшего времени
Холодная красота и адские цены самого дорогого места Европы
Все материалы
Из жизни
Толстый итальянец застрял в российской криокапсуле
Щепотка волшебства
Зимние забавы и магия света: декабрь глазами обычных людей
Разыгранный в лотерее миллиард рублей никто не забрал
В США появилась работа мечты
Полицейские в Кентукки приуныли до слез от вида сгоревшего грузовика с пончиками
В крови водителя на Ибице нашли все известные наркотики
Спи, мой друг
Самые умные, сильные и любимые звери, которых оплакивал весь мир
Все материалы
Самые ожидаемые автомобили 2019 года
Хит-парад наиболее интересных новинок, которые появятся в наступившем году
Лучшие тесты – 2018
Вспоминаем самые яркие автомобили уходящего года
Крэш, бум, бэнг!
Самое веселое, забавное, странное и неожиданное автовидео 2018 года
Самые безопасные автомобили 2018 года
Организация Euro NCAP выбрала лучшие машины года
Представлен обновленный Lamborghini Huracán Evo
Электрический кроссовер Infiniti расскажет о японской культуре
BMW выпустит конкурента «бюджетного» McLaren
Все материалы
Дом
«Секс должен осуществляться под чутким присмотром»
Китайцы открыли миру секрет счастливой жизни. В Европе ничего не поняли
Партнерский материал
Оба лучше
Ламинат vs паркет. Какое покрытие выбрать и почему?
Вставляет как никто
Реклама жилья, которую лучше не видеть. Это страшно
Сотни дорогих квартир в Москве оказались «мертвыми»
Великое переселение
Готовы ли вы сменить квартиру и район? Непростой тест
Семья осталась без трехкомнатной квартиры из-за кредитного телефона
Обозначены масштабы удорожания съемного жилья в Москве
Все материалы