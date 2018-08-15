Слон присоединился к туристам в бассейне и попал на видео

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В Южной Африке слон забрался к туристам в бассейн, чтобы утолить жажду. Об этом сообщает Newshub.

На опубликованном в сети ролике, которое снял туристический гид Иван Уэкерманн, видно, как животное погружает хобот в воду и делает большие глотки. Семья туристов, которая находилась в это время в бассейне, была поражена увиденным. «Это было просто невероятно, слон чувствовал себя очень расслабленным в присутствии людей и подошел по собственному желанию», — рассказали путешественники.

Во время сезона засухи в Южной Африке многие реки и водоемы засыхают, и животным приходится искать альтернативный источник утоления жажды. Уэкерманн объяснил, что вода в бассейне была соленой и без химикатов, поэтому она идеально подходит для слонов.

В январе дикий азиатский слон пересек границу между Китаем и Лаосом. Животное перешагнуло через ограждение и прошло мимо озадаченных охранников, которые не решились препятствовать ему. На поиски слона были направлены две команды солдат. Однако через два часа животное вернулось само и пересекло границу в обратном направлении.

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