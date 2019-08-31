Российские спасатели пробили стену ради вызволения котенка

Сотрудники МЧС Дагестана пробили стену жилого дома, чтобы спасти застрявшего котенка. Видео спасательной операции опубликовано в Instagram-аккаунте местного МЧС.

На записи видно, как спасатель достает котенка из отверстия в стене. За кадрами слышны возгласы детей, которые радуются спасению животного. Его осмотрели ветеринары, он не пострадал.

Сотрудники МЧС предполагают, что котенок упал с чердака в шахту девятиэтажного дома. Он провел там почти два дня. Хозяин одной из квартир услышал мяуканье через кухонную вытяжку и вызвал спасателей. Им пришлось проделать в стене отверстие перфоратором.

22 августа стало известно, что дальнобойщик из Саратова проехал 800 километров, чтобы спасти раненого котенка. Мужчина заметил на дороге сбитое животное, у которого была сломана лапа и содрана шкура.

В ближайшем селе котенку не смогли помочь, поэтому он поехал вместе с дальнобойщиком в Екатеринбург. Дорога заняла 17 часов. Животное удалось спасти, но пришлось ампутировать лапу. В реабилитационном центре ему дали кличку Липтон. Водитель планирует забрать котенка себе.

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