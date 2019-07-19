Россиянка остановилась на мосту и спасла котенка

Водительница остановила автомобиль посреди проезжей части и спасла котенка, выбежавшего на дорогу на Октябрьском мосту в Красноярске. Снятое очевидцами видео опубликовано в паблике «ЧП Красноярск» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как машина останавливается, и из нее выходит женщина. Она ждет, пока проедут несколько автомобилей слева, потом проходит немного вперед, поднимает с асфальта животное, садится с ним в салон и уезжает.

На протяжении всего ролика происходящее комментируют владельцы видео. Сначала они недоумевают, что происходит и как котенок оказался на проезжей части, а потом радуются. «Поезжай, дура», — говорят женщины в конце.

В комментариях пользователи отметили, что на этом мосту не раз видели коробки с котятами.

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