Дикие верблюды разгромили кладбище и три села под Астраханью

Жители трех сел в Астраханской области пожаловались на стадо диких верблюдов, которое бесчинствует в окрестностях. Об этом сообщает «Интерфакс».

Местная жительница Елена Бахтемьева рассказала агентству, что верблюды терроризируют села Оранжереи, Федоровка и Ниновка в Икрянинском районе. Из-за них люди стараются не выходить на улицу по одному и не выпускают детей. Обращения к властям и в прокуратуру, по ее словам, ни к чему не привели.

Нам страшно выходить на улицу: когда идет стадо, оно сметает все на своем пути. Один только верблюд - эта махина высотой в 2-2,5 метра, весом до тонны. Они ломают заборы, подбираясь к плодовым деревьям в частных дворах, рушат газопроводы, когда чешут о них спины, а мы потом без газа сидим. Сейчас у верблюдов появились детеныши, они стали особенно агрессивны. Если посмотришь им прямо в глаза, то это уже воспринимается как проявление агрессии. Животное гонится за тобой, приходится убегать Елена Бахтемьева

РИА Новости выяснило, что верблюды едят деревья и крушат надгробья. Агентство приводит фотографию животного на кладбище, которая включена в материалы дела.

Заместитель главы Икрянинского района Александр Степанов пояснил, что верблюдов разводил один из жителей села Оранжереи. Потом он забросил это занятие, и животные разбрелись по округе. По утверждению Степанова, бывшего хозяина верблюдов неоднократно штрафовали, однако он отказывается платить.

Глава Икрянинского района Наталья Бутузова рассказала ТАСС, что верблюды громят села пятый год, однако найти их владельца удалось лишь недавно.

Есть у нас такой гражданин Серебряков, он живет в селе Оранжереи, у него около 70-80 голов верблюдов, но нет ни земли для содержания, ни участков, они гуляют где им вздумается. Разгромили [поселки], ломают водопроводы, газопроводы, заборы, во дворах громят. А сейчас они еще и агрессивные, у них детеныши пошли. Ему 80 лет, он и сам-то не знает, сколько у него верблюдов. Мы его нашли, привезли в администрацию, вручили восемь административных протоколов, а как увезти этих верблюдов пока не знаем. Перевезти их — целое дело, а отстреливать нельзя, тем более это чужое имущество Наталья Бутузова глава Икрянинского района

Прокуратура Астраханской области начала проверку информации о верблюдах. «Предварительно установлено, что заводчик верблюдов забросил животноводство. Остальные обстоятельства будут выяснены в ходе прокурорской проверки», — цитирует ТАСС ее заявление.

В 2019 году сообщалось, что спасатели отыскали перегонщика со стадом верблюдов, который заблудился под Новороссийском. По словам руководителя «Службы спасения» Алексея Одерова, животных переправляли «из Геленджика в город "Н" по хребту».

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