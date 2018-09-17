Цирковой верблюд испугался и травмировал шесть детей

В американском городе Питтсбург, штат Пенсильвания, цирковой верблюд травмировал шесть детей и одного взрослого. Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел, когда представление Shrine Circus прервали, чтобы зрители могли выйти на арену и посмотреть или прокатиться на цирковых животных. Что-то напугало верблюда, и он поскакал по арене с наездником на спине.

Через десять секунд дрессировщикам удалось остановить животное, но к тому времени семь человек получили легкие травмы. У одного ребенка сломана рука. Несмотря на это, представление не стали прерывать.

Руководитель Shrine Circus Пол Ливи (Paul Leavy) утверждает, что в цирке 69 лет не было происшествий. «К сожалению, это первый раз, но мы готовы к таким вещам, у нас есть страховка на этот случай», — заявил он.

В июне сообщалось, что цирковой медведь набросился на дрессировщика во время выступления в селе Ольховка Волгоградской области.

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