Цирковой страус сбежал со сцены и вдоволь потоптался по зрителям

В казанском цирке страус сбежал со сцены во время представления и побегал по зрителям первых рядов. На видео инцидента обратило внимание издание «Комсомольская правда Казань».

Птица сбежала от дрессировщика, направилась в партер и кинулась на посетителей. Те попытались спастись от страуса, с громкими криками разбежавшись в разные стороны. Вскоре птица спустилась вниз, и только после этого дрессировщик с помощью стека загнал ее на манеж. Снявшая видео женщина возмутилась, что дрессировщик сразу не вмешался в происходящее.

После инцидента диктор принес извинения за случившееся и предложил подойти к администрации цирка, «если у зрителей появились вопросы». По данным издания, одна из женщин пожаловалась, что у ее сына появился порез после столкновения со страусом.

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